Börsen-Tweet: Investoren verklagen Tesla-Chef Musk

Tesla-Chef Elon Musk ist wegen seiner überraschenden Ankündigung zum Rückzug des E-Auto-Herstellers von der Börse von Investoren verklagt worden. Musks entsprechenden Tweets seien falsch und irreführend, heißt es in der einen von zwei Klagen, die am späten Freitagabend bei einem Bundesgericht in San Francisco eingereicht wurden. Es handle sich um einen „Atomangriff“, um Leerverkäufer der Tesla-Aktien „völlig zu dezimieren“. In der zweiten Klage wird Musk und seiner Firma vorgeworfen, den Tesla-Aktienkurs künstlich in die Höhe zu treiben. Zudem hätten sie gegen die Auflagen der Börsenaufsicht SEC verstoßen. Stellungnahmen von Tesla und der SEC lagen zunächst nicht vor.