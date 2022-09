Börsengang von Porsche Deutschland, mach’s wie Porsche!

Der Hersteller oder Zulieferer teile so nicht nur das finanzielle Risiko, so Kames, sondern schaffe auch eine Einheit, aus der heraus leichter Akquisitionen in Zukunftstechnologien machbar seien. Das Interesse an solchen Ansätzen nehme in den Chefetagen der deutschen Autoindustrie zu, so der Banker: „Ich nehme schon wahr, dass man zumindest über solche Ansätze reden möchte. Grundsätzlich sehe ich gerade in Deutschland gute Chancen, denn es gibt hier die nötigen Kompetenzen. Wir haben zum Beispiel Tausende von Softwareingenieuren bei den Autobauern und Zulieferern, die viel erreichen könnten. Aber dafür braucht es Einheiten, an denen man sich beteiligen kann und die perspektivisch kapitalmarktfähig sind.“