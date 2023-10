Boote mit Autobezug Wenn die PS-Branche baden geht

Ferrari Hydroplane: Die Autoboote kommen buchstäblich in Wellen und gerade rollt mit Porsche und Polestar wieder so eine durch die Branche. Doch neu ist die Idee nicht. Sondern im Gegenteil schon ziemlich alt. Denn bereits in den 1950ern hatte sich der italienische Rennboot-Kapitän Achille Castoldi an Ferrari gewandt, um einen Motor für sein „Hydroplane“ zu bekommen. Und zwar nicht irgendeinen. Castoldi wollte vielmehr jenen 4,5 Liter großen Tipo 375 F1, mit dem die Scuderia kurz zuvor in Silverstone ihr erstes Formel1-Rennen gewonnen hat. Und weil er einflussreiche Freunde hat, bekommt er nicht nur den Motor, sondern auch noch ein Upgrade: Der oberste Renningenieur persönlich nimmt sich den Zwölfzylinder zur Brust, rüstet ihn auf Methanol-Betrieb um und bestückt ihn mit zwei Kompressoren und einem neuen Doppelvergaser. Das Ergebnis: Statt etwa 400 PS leistet der Motor jetzt mehr als 600 PS – und führt Castoldi zum Sieg: 241,708 km/h erreichte er mit der „Arno XI“ im Oktober 1953 und setzte damit in der Klasse bis 800 Kilogramm eine Bestmarke, die nie mehr gebrochen wurde. So wurde sein so genanntes Hydroplane zu einer Berühmtheit, die einem Ferrari 250 GTO heute in nichts nachsteht. Das gilt allerdings auch für den Preis - beinahe zumindest. Denn zuletzt wurde das Einzelstück Anfang dieses Jahrzehnts für einen zweistelligen Millionenbetrag angeboten.

Bild: Ferrari