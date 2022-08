Bordnetzsysteme für Autos Kriselnder Autozulieferer Leoni meldet Verlust

Im Juli hatte der Vorstand eine Grundsatzeinigung mit den Gläubigerbanken verkündet, die die Finanzierung bis 2025 sichern soll. Die Erlöse aus dem vereinbarten Verkauf des Kabelgeschäfts mit der Autoindustrie an die thailändische Stark Corporation - bis zu 442 Millionen Euro - sollen an die Banken gehen. Weitere 132 Millionen Euro sollen mit einer Kapitalerhöhung und einer Pflichtwandelanleihe hereinkommen, die Leoni Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres begeben will. Der Erlös daraus geht an vier Banken, die aus ihrem Leoni-Engagement aussteigen wollen. Die Kapitalerhöhung sei aber keine Voraussetzung für die Finanzierung, sagte Nippel. Für den Rest des Kabelgeschäfts sei der Verkaufsprozess gestartet worden.



