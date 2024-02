Borgward-Insolvenzverwalter Der Name Borgward dürfte in der Automobilbranche noch „etwas gelten“

Die Wiederauferstehung war nur von kurzer Dauer. 2014 hatte der chinesische Lkw-Hersteller Foton die Rechte an der legendären Wirtschaftswunder-Automarke Borgward erworben. Die Chinesen wollten im großen Stil ins Pkw-Geschäft einsteigen und SUV-Modelle unter dem Markennamen Borgward in China und Europa vertreiben. Um in Europa Fuß zu fassen, wurde zunächst eine Zentrale in Stuttgart eröffnet. Ende 2016 folgte die Ankündigung, für den europäischen Markt sogar eine Fertigungsanlage in Bremen aufbauen zu wollen.