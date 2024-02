Borgward-Insolvenzverwalter Der Name Borgward dürfte in der Automobilbranche noch „etwas gelten“

Doch „so gut Borgward als ideenreicher Konstrukteur war, so schlecht erwies er sich als Finanzier seines Lebenswerks“, konstatieren die Sozialforscher Ute und Erwin Scheuch in ihrem Buch „Deutsche Pleiten“. Finanzverhandlungen überließ er demnach lieber untergeordneten Mitarbeitern. Lange geht das gut. Bis Borgward sein neues Modell „Arabella 1959“ – konstruiert als Konkurrent zum VW-Käfer – mit technischen Fehlern auf den Markt bringt. Bei Regen dringt Wasser in den Innenraum ein, was dem Wagen schnell den Spitznamen „Aquabella“ einbringt. Borgward muss Fahrzeuge zurückrufen, der Ruf leidet – und damit der Absatz. Gleichzeitig verzettelt sich Borgward mit seiner Modellpolitik, während die Konkurrenz erstarkt und die Automatisierung vorantreibt. Die Deutschen verdienen und leisten sich wieder mehr und steigen auf größere Wagen um. Auch das für Borgward wichtige Exportgeschäft bröckelt, in den USA flaut die Nachfrage ab. All das reißt ein Loch in die dünne Kapitaldecke.