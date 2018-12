Bram Schot Neuer Audi-Chef warnt: „Große Risiken beim Absatz“

Die Herausforderungen bei WLTP würden „2019 natürlich nicht kleiner, sondern größer“, warnte Schot die Belegschaft. Auch in Zukunft gebe es „weiter große Risiken beim Absatz“, so der Audi-Chef. So greife etwa bei WLTP 2019 die zweite gesetzliche Stufe, wodurch es zu einer weiteren Verschärfung der Abgasregeln komme.

Der Audi-Chef hatte aber auch gute Nachrichten für die Mitarbeiter. So sagte er, dass für das erste Elektroauto von Audi, den Geländewagen e-tron, rund 20.000 Vorbestellungen vorlägen. Im Oktober hatte der Autobauer von rund 10.000 Vorbestellungen in Europa gesprochen. Im ersten Halbjahr 2019 werde Audi, so Schot, zwei weitere E-Modelle ankündigen. Die Elektromobilität sei Audis „Chance, Führung zu übernehmen.“