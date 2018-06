Nach dem Ingolstädter Gremium tagten am Dienstag erneut die Wolfsburger Kontrolleure. Der Grund: Stadler war in seiner Position als Audi-Chef seit 2010 qua Amt Mitglied des Volkswagen-Konzernvorstands. Bei dem Vorstandsumbau in diesem April hatte Stadler noch zusätzliche die Verantwortung für den Konzernvertrieb übernommen. Am Dienstag teilte VW mit, der Aufsichtsrat habe der Bitte Stadlers entsprochen, „ihn von seinen Aufgaben als Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG zu entbinden“. Die Entbindung sei vorübergehend, bis „zur Klärung des Sachverhalts, der zu seiner Verhaftung geführt hat“.