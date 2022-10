Branchenprobleme Autozulieferer in der Krise: Borgers ist insolvent

Wer etwa im Golf 8 sitzt, dessen Füße ruhen auf einem Borgers-Produkt: Zehntausende ‚Bodengruppen' für den Golf stellen sie jedes Jahr in Bocholt her. Der Name Borgers galt in der Branche lange Zeit als Inbegriff für Isolations-, Dämpfungs- und Dekorverkleidungen für alle Fahrzeuggattungen – von Kleinwagen bis zum schweren Lkw. Doch seit ein paar Jahren geht es abwärts. Am Montag musste das Management schließlich die Reißleine ziehen.