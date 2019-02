Einzige deutsche Marke unter den Super Bowl Werbern war ebenfalls ein Autobauer: Audi. In den USA hat Audi weniger unter dem Dieselskandal gelitten als in Deutschland – eigentlich gar nicht. Der BrandIndex, unser Indikator für das Image einer Marke, zeigt für Audi hierzulande über die vergangenen Jahre einen Negativtrend, während der Score in den USA recht konstant blieb. Insofern kann sich Audi in den USA auf andere Dinge konzentrieren – etwa die Konkurrenz zu Tesla. In seinem Super Bowl Spot zeigt Audi einen Büro-Angestellten, der von einem E-Audi träumt, und verspricht, dass bis 2025 ein Drittel aller neuen Modelle elektrisch sein soll.