Brandgefahr Brennen E-Autos wirklich öfter als Diesel und Benziner?

Ein Restrisiko aber bleibt. Große, schwere Hindernisse, die der Fahrer übersieht, extreme Buckel, sehr tiefe Löcher, dicke Äste nach einem Sturm, oder großes verlorenes Stückgut eines Lkw, zum Beispiel, können die Schutzpanzer der Batterie in Extremfällen beschädigen. Wird auch die Zellwand in Mitleidenschaft gezogen, kann es zum Kurzschluss und theoretisch auch zum Brand kommen. Auch „Seitenaufprall bei sehr hohen Geschwindigkeiten kann die Batterie so stark beschädigen, dass sie in Brand gerät“, schreiben Bisschop et al. „Allerdings stellen solche Unfälle für alle Autos eine signifikante Brandgefahr dar, unabhängig von der Antriebsart.“ In anderen Worten: Schwere Unfälle können Batterien in Brand setzen, natürlich aber auch Benzintanks.