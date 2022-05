Während Audi mit der Formel 1 Neuland betritt, ist der Rennzirkus für Porsche ein Comeback. Schon in den 1960er-Jahren war der Stuttgarter Sportwagenbauer mit von der Partie. Doch inzwischen beherrschen Ferrari, McLaren und Mercedes den Rennsport. Insbesondere Ferrari liegt weltweit in der Gunst der Formel-1-Fans weit vorne, allen voran im Ursprungsland Italien sowie unter südamerikanischen Fans in Kolumbien und Argentinien. In Deutschland hingegen kann Ferrari nur knapp 20 Prozent der Fans überzeugen, es besteht also großes Potential für Audi und Porsche, die deutschen Formel-1-Fans für sich zu gewinnen. Tatsächlich könnten Audi und Porsche die ersten Teams sein, deren Basis in Deutschland ist, während bisher fast alle Renn-Teams (inklusive Mercedes) in England ansässig sind. Der Fokus auf deutsche Fahrer macht die Teams, zumindest symbolisch, zu deutschen Nationalteams. Audi hat dank dem einmaligen Formel-1-Rennen von André Lotterer in 2014 erkannt, welchen Werbewert und welche Strahlkraft die Motorsport-Königsklasse besitzt, und den Erfolg des Konkurrenten Mercedes als Blaupause genutzt.