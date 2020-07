Die Autoindustrie hat einen hohen Stellenwert in Deutschland: Die Politik ist deshalb immer wieder bereit, in Krisenzeiten einzuspringen, um das Schlimmste von der Branche abzuwenden. Eine Abwrackprämie ist es in der Coronakrise zwar nicht geworden, dafür eine Elektro-Kaufprämie. Zusätzlich wurde die Mehrwertsteuer vorübergehend gesenkt, was bei so teuren Produkten wie Autos eine hübsche Ersparnis bringt. Hinzu kommen Angebote der Hersteller, um den Absatz wieder anzukurbeln. Wie diese Maßnahmen auf Verbraucher wirken, zeigen repräsentativ erhobene YouGov-Daten.