In den europäischen und amerikanischen Märkten steigt die Anzahl der Online-Käufe zwar nur langsam, aber auch hier ist ein klarer Trend zu beobachten. In Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich haben 14 Prozent der Verbraucher ihr letztes Fahrzeug online von einem Händler erworben, während in den USA nur neun Prozent eine Online-Kaufoption genutzt haben. In Ländern wie Dänemark (94 Prozent), Italien und den USA (91 Prozent) sowie in Deutschland (86 Prozent) kauft die überwältigende Mehrheit der Kunden ihre Fahrzeuge weiterhin offline bei einem Händler.