BrandIndex: Elektromobilität – Innovation made in Germany

Trotz steigender Inflation und einer zunehmend schwierigen weltpolitischen Lage zeigt der Elektromobilitätsmarkt weiterhin ein dynamisches Wachstum und steigende Verkaufszahlen. Einschließlich September 2022 wurden in Deutschland mehr als eine halbe Million Elektrofahrzeuge (BEV, PHEV) verkauft. In der gemeinschaftlichen Studie “Electric Car Market & Innovation Report 2022„ untersucht YouGov zusammen mit dem Center of Automotive Management (CAM) die Entwicklungen des Elektromobilitätsmarkt in Deutschland, die Kaufabsichten der deutschen Verbraucher und die innovationsstärksten Marken. Zu deren Ermittlung wurde die in der Studie erhobene Innovationswahrnehmung in Relation zur durch das CAM ermittelten realen Innovationsstärke der E-Auto-Hersteller gesetzt. Anhand von Vergleichsdaten aus der letztjährigen Studienwelle – den entsprechenden Beitrag in der WiWo finden Sie hier – lässt sich zudem die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr abbilden.