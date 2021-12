In Kooperation mit dem Center of Automotive Management (CAM) sind wir diesen und weiteren Fragen im aktuellen „Electric Car MARKET & INNOVATION Report 2021„ nachgegangen. Eines der Ergebnisse: Tesla ist nicht nur der real (objektiv) innovationsstärkste Elektro-Automobilhersteller, auch in den Augen der Verbraucher liegt die Marke in Sachen wahrgenommener Innovationskraft deutlich vor dem internationalen Wettbewerb. Auch wenn gerade die deutschen Autobauer Tesla auf den Fersen sind, besteht viel Aufholbedarf im Bereich Markenkommunikation und Positionierung im EV-Sektor.