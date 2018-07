In Frankreich pendelt der Indexwert der Marke unter Kennern weiterhin um die 15 Punkte-Marke, in UK liegen die analoge Werte bei etwa 12 Indexpunkten. In beiden Ländern würden momentan etwa 3,5 Prozent aller Befragten ab 18 Jahren ein Fahrzeug dieser Marke in Betracht ziehen. Im so wichtigen Wachstumsmarkt China steht Jeep derzeit bei rund 23 Indexpunkten, rund 7 Prozent der relevanten Bevölkerung dort können sich aktuell den Kauf eines Fahrzeugs dieser Marke vorstellen, Tendenz steigend.