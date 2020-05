Interessant ist auch, wie sich bisherige VW-Fahrer in dieser Phase verhalten haben. Würden sie sich nach dem Bekanntwerden der Manipulationssoftware vermehrt für andere Marken entscheiden? Die Daten zeigen: eher nicht. Zwar war das konkrete Kaufinteresse für VW-Fahrzeuge unter Bestandskunden im ersten Halbjahr 2016 geringer als im Vergleichszeitraum 2015 – allerdings können die anderen Marken davon nicht sonderlich profitieren (am ehesten noch Audi und Mercedes). Das lässt sich interpretieren als: VW-Fahrer wollten ihrer Marke treu bleiben, waren temporär aber abgeschreckt.

Vielleicht lag es aber auch an einer generellen, gesunkenen Kaufbereitschaft über alle Marken hinweg. Jedenfalls gaben im ersten Halbjahr 2016 weniger Menschen an, einen Neuwagenkauf zu planen als im ersten Halbjahr 2015. VW könnte also andere Automarken in Mitleidenschaft gezogen haben.