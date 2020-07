Bremsbeläge, Stoßstangen, Felgen Wie gefährlich sind Auto-Ersatzteile aus dem Internet?

Mit dem bloßen Auge sind die Fälschungen oftmals gar nicht erkennbar: Der linke Bremsbelag ist original, rechts handelt es sich um eine Fälschung.

In der Brancheninitiative „Manufacturers against Product Piracy“ (MAPP) setzen Hersteller wie Bosch, Continental, Mahle, Mann-Filter, Schaeffler oder ZF einen so genannten Data-Matrix-Code ein. Er wird über die Smartphone-App „oneIDentity+“ eingescannt und an die Authentifizierungs-Plattform gesendet. Das Ergebnis kommt umgehend als Textnachricht.

Bild: Aktionskreis gegen Produkt- und Markenpiraterie (APM)