Bremsenhersteller: Knorr-Bremse profitiert vom Lkw-Boom – Sorge um Chip-Nachschub

Das lag vor allem am Lkw-Geschäft, in dem die Orders um mehr als die Hälfte stiegen. Knorr-Bremse verwies darauf, dass China im März so viele Nutzfahrzeuge produziert habe wie nie. Der Umsatz der kleineren der beiden Sparten kletterte trotz der Chip-Engpässe um mehr als ein Fünftel. Das dominierende Zug-Geschäft setze dagegen zehn Prozent weniger um als vor einem Jahr, der Auftragseingang schrumpfte um ein Sechstel. Das liege vor allem an den gesunkenen Passagierzahlen in der Corona-Krise, weshalb die Züge in Asien und Nordamerika nicht so oft gewartet und überholt werden mussten, erklärte Knorr-Bremse.