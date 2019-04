Brennstoffzellen Bosch will Wasserstofftechnik 2022 auf den Markt bringen

Der Autozulieferer Bosch setzt auf die bisher noch teure Technologie der Brennstoffzelle als Antrieb für Elektrofahrzeuge. Der Stiftungskonzern kündigte am Montag an, mit dem kleinen schwedischen Unternehmen Powercell Stacks für die Zellen weiter zu entwickeln und sie später in großem Stil produzieren zu wollen. „Bosch steigt in den Markt für mobile Brennstoffzellen ein und treibt die Industrialisierung konsequent voran“, erklärte Stefan Hartung, Chef der Autosparte Mobility Solutions. Brennstoffzellen-Systeme mit den selbst gefertigten Stacks will Bosch demnach spätestens 2022 auf den Markt bringen.