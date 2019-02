Brexit-Folgen Nissan baut neues SUV in Japan statt England

Momentan steuert Großbritannien auf ein Ausscheiden aus der EU am 29. März ohne vertraglich vereinbarte Übergangsregelungen zu. Ein von Premierministerin Theresa May ausgehandeltes Brexit-Abkommen wurde vom Unterhaus mit großer Mehrheit abgelehnt. May will nun nachverhandeln, Brüssel lehnt aber Änderungen am erzielten Abkommen ab.