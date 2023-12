Wer ein neues E-Auto will, muss selbst für Kleinwagen tief in die Tasche greifen. Außer ein paar Fernost-Exoten und Zwergen-Mobilen wie dem Renault Twizy oder dem Microlino ist in der Preisklasse unterhalb von 30.000 Euro wenig zu finden. In den kommenden Jahren dürfte sich das ändern. Eine Vorschau, zeitlich geordnet.