 Bugatti Type 57 SC Atlantik: Der teuerste Gebrauchtwagen der Welt

In der Geschichte der Marke steht der Type 57 für einen Neuanfang, mit dem Ettore Bugatti zu Beginn der 1930er-Jahre eine Modernisierung der Luxusmarke einleitete. Zwischen 1934 und 1940 wurde insgesamt gut 800 Fahrzeuge auf Basis des Type 57 in Molsheim gebaut. Doch eine Variante, der SC Atlantic, überstrahlt heute alle seine Modell-Brüder, was dieser unter anderem seiner besonders eleganten wie stilprägenden Karosserie verdankt. Sie zeichnet sich durch eine besonders lange Motorhaube aus, die von ebenfalls langgezogenen, tropfenförmigen Kotflügeln flankiert wird.

Bild: Bugatti