BYD: Chinas Tesla

BYD erinnert in vielem an Tesla. Wie die Kalifornier ist auch BYD stark in der Entwicklung und Herstellung eigener Batteriezellen – eine Fähigkeit, die die meisten anderen Autohersteller nicht haben. Wie Tesla kann BYD nun die sprunghaft ansteigende Nachfrage nach E-Autos bedienen – andere Autobauer, etwa die deutschen, sind erst in einigen Jahren so weit. Und der Konzern bleibt beim Auto nicht stehen.