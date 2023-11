BYD & Co. legen zu: Teslas nutzloser Preiskampf in China

Weil E-Autos in China schon eine starkes Wachstum hinter sich haben und auch wegen einer insgesamt schwächeren Wirtschaft wachsen die E-Auto-Verkäufe in China derzeit jedoch langsamer als in anderen Ländern. Im dritten Quartal betrug das Absatzwachstum in China 16 Prozent, so die PWC-Studie. In allen analysierten Märkten außerhalb Chinas (19 Länder) waren es 49 Prozent.



