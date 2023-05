BYD-Vertriebschef für Deutschland „Wir machen keine Schleuderpreise, nur weil es eine für Deutschland neue Marke ist“

Wie wollen Sie diese „VWs aus China“ in Deutschland verkaufen? Wie sieht Ihre Vertriebsstrategie aus?

Wir haben uns für ein Händlermodell entschieden, verkaufen die Autos also über etablierte Händlerbetriebe. Das sind derzeit fünf Mercedes-Betriebe und ein BMW-Händler. Nun kommt noch die Glinicke Gruppe mit aus Kassel mit zwei BYD-Standorten hinzu. Den Großraum Stuttgart werden wir als Hedin Electric Mobility Group selbst übernehmen. Damit hat jeder Partner nun ein wichtiges Gebiet in Deutschland und muss an bestimmten Punkten präsent sein. Wenn er mehr machen will, also weitere Standorte, dann kann er das tun. Derzeit gibt es sechs sogenannte Pioneer-Stores in Metropolen, also so eine Art Flagshipstore, wo wir die Autos zeigen, aber auch Verkäufe stattfinden. Kundendienst bekommen die Kunden bei den etablierten Handelspartnern. Bei neuen Produkten ist es für die Kunden wichtig, wer sich um Service oder Reparaturen kümmert.