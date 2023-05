BYD-Vertriebschef für Deutschland „Wir machen keine Schleuderpreise, nur weil es eine für Deutschland neue Marke ist“

In China kosten Ihre Autos teilweise nur halb so viel wie in Deutschland. Trotzdem ist BYD dort profitabel. Das heißt für mich: Da wäre beim Preis schon noch Luft nach unten, sollte es zum Preiskrieg mit hiesigen Herstellern kommen.

Sie dürfen nicht vergessen, dass der Schritt in neue Märkte hohe Kosten verursacht und viele teure Anpassungen an den Fahrzeugen nötigt macht. Das spiegelt sich dann auch im Preis wider. Auch können Sie die Modelle nicht direkt vergleichen, weil sie oft unterschiedlich ausgestattet sind. Teilweise orientieren wir uns bei den Preisen aber natürlich auch am Marktumfeld. Das machen Autohersteller weltweit so. Die Restwerteinstufungen gebrauchter BYDs in Deutschland zeigen, dass wir bei den Preisen richtig liegen. Die Autos sind wertstabil.



Der jüngst vorgestellte BYD Seagull hat für viel Furore gesorgt. Ein verbrauchsarmes, aber vollwertiges E-Auto mit 300 Kilometern Reichweite für nur 9000 Euro. Das ist nur halb so viel, wie sonst in China üblich. Wann kommt das Auto in China auf den Markt?

Ich kann das nicht versprechen, denn ich spreche nicht für BYD, sondern für den für Deutschland verantwortlichen Importeur Hedin. Aber BYD zeigt Autos in der Regel einige Monate, bevor sie dann auch tatsächlich in den Verkauf gehen. Deshalb darf man schon davon ausgehen, dass das Auto zeitnah verkauft wird.