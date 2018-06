Bei den Dieseln hält der aus der E-Klasse bekannte OM 654 Einzug, der in der C-Klasse in der Version mit 1,6 und 2,0 Liter Hubraum erhältlich ist. In der größeren Variante leistet er 194 PS, treibt den C 220d in 7,0 Sekunden in den dreistelligen Tempobereich und weiter auf bis zu 233 km/h. Der Verbrauch des Vierzylinders wird mit 4,7 bis 5,0 Liter angegeben. Vorausgesetzt, der Motor kann die versprochenen Emissionswerte einhalten, scheint der drehmomentstarke (400 Nm), souveräne Selbstzünder für dieses Auto unter den Gesichtspunkten Kosten, Fahrspaß, Verbrauch und Umwelt die beste Wahl zu sein. Alle Motoren für die C-Klasse, auch die AMG-Version mit 3,0-Liter-V6-Biturbo und nun 390 PS (ab 61.850 Euro), erfüllen die strengste Abgasnorm „Euro 6d temp“ und sind sogar bestellbar, kein unwichtiger Hinweis in diesen Zeiten.

Bild: Daimler