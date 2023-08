Cabrio-Coupé Fisker Ronin Einer von 999

Die vorderen Flügeltüren öffnen elektrisch. Erst wenn sie hochgeklappt sind, lassen sich zusätzlich die an den C-Säulen angeschlagenen Fondtüren öffnen. B-Säulen gibt es nicht, was einen Einstieg in den Fond erleichtert. Entriegelt wird per Smartphone oder Wischgeste.

Bild: Fisker