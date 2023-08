California Concept: VWs Antwort auf den Camping-Hype

Zu bekommen sind aber höchstens noch Restposten – das Reisemobil ist schon vor dem anvisierten Produktionsende im kommenden Jahr ausverkauft. Alternativen hat VW in Form des kleineren Caddy California und des California XL auf Basis des großen Transporters Crafter im Programm. Und in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts kommt dann wohl auch der elektrische ID.Buzz in einer Reisemobile-Variante auf den Markt.

Bild: Volkswagen