Car2Go und DriveNow Was die Fusion für andere Carsharing-Anbieter bedeutet

Denn vielen Carsharing-Nutzer in den Städten, in denen Share Now verfügbar ist, wird dieser eine, marktführende Anbieter mehr als genügen: „Der Kunde will einfach bequem und schnell durch die Stadt kommen. Er will nicht 15 Apps haben“, sagt Juergen Reiner, Partner bei der Unternehmensberatung Oliver Wyman. „Entscheidend ist, viele Kunden anzusprechen, ihnen in ihrer Stadt genug Autos anzubieten, so dass sie nicht lange suchen und warten müssen“, sagt Reiner. In den Großstädten würde das Share Now gelingen.