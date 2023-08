Auch die Tatsache, dass eine aktuelle Studie der GSR-Unternehmensberatung erstmals ein leicht nachlassendes Interesse (von 19,8 auf 18,2 Millionen Menschen) am Caravaning in Deutschland registriert hat, versetzt niemanden in Alarmstimmung. Es ist wohl eher so, dass der in Corona-Zeiten massiv verstärkte Run auf die Caravaning-Produkte sich bei einigen im Nachhinein als Strohfeuer erwiesen hat und die Branche auch nach dem Rückgang der Lieferkettenprobleme wieder zu einer Normalität wie zu Zeiten vor der Pandemie zurückkehrt.

Bild: Volkswagen