Caravans gefragt wie nie „Wir schätzen, dass 30 Prozent der Kunden Neueinsteiger sind“

Angesichts der hohen Nachfrage liegen die Lieferzeiten für selbst konfigurierte Reisemobile und Caravans inzwischen Onggowinarso zufolge ohnehin schon bei neun bis zwölf Monaten. Sofort verfügbare Fahrzeuge seien rar. Hinzu kommt: Wer jetzt noch ein Reisemobil bestellen will, muss damit rechnen, tiefer in die Tasche greifen zu müssen. „Die Preise ziehen an, weil die Lieferketten uns höhere Preise diktieren“, sagt der CIVD-Geschäftsführer.



Und das zu einer Zeit, in der nach einer repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung gsr unter 10.000 Verbrauchern knapp jeder dritte Mensch in Deutschland dem Caravaning zugeneigt ist, also entweder selbst ein Freizeitfahrzeug besitzt, oder sich vorstellen kann, sich in absehbarer Zeit eines zu kaufen oder zu mieten. Ausschlaggebend ist dabei der Umfrage zufolge für fast die Hälfte der Befragten die Lust an Spaß und Abenteuer. Doch jeder dritte Befragte verwies auch auf das Coronavirus.