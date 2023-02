Cargobikes Diese fünf neuen E-Lastenräder sind echte Hingucker

Das wendige Dreirad: Black Iron Horse

Dreiräder gelten eigentlich als unhandlich. Doch dank Hinterradlenkung sind die Trikes von Black Iron Horse aus Dänemark erstaunlich wendig. Einstiegsmodell ist das rund 6000 Euro teure Pony 2. Eine breite Vorderachse trägt hier die Cargobox, direkt dahinter sitzt der Fahrer mit Lenker, der ein 20 Zoll kleines Hinterrad über ein Gestänge steuert. Wer nach rechts fahren will, muss zwar den Lenker in die entsprechende Richtung drehen, doch richtet sich das Hinterrad dabei nach links. Das entsprechend etwas eigenwillige Fahrverhalten verlangt nach Eingewöhnung. Vor allem bei hohem Tempo in Kurven. Ist man langsamer unterwegs, erfreut das Dreirad mit extremer Wendigkeit.

Angetrieben wird das gut zwei Meter lange und 44 Kilogramm schwere Pony von einem Shimano-Mittelmotor (E6100) in Kombination mit 418-Wh-Batterie. Zur Ausstattung gehören hydraulische Scheibenbremsen mit Parkbremsfunktion, Lichtanlage und Schutzbleche. Wichtigstes Detail ist die beim Pony 2 nach oben offene Cargobox aus recyceltem Kunststoff. Hier ist Platz für zwei kleinere Kinder. Alternativ gibt es eine Bestuhlung für ein größeres Kind oder eine geschlossene Transportbox. Die Boxen bieten 227 bis 380 Liter Stauraum, die Zuladung wird mit 120 Kilogramm angegeben. Der Fahrer darf zusätzlich bis zu 110 Kilogramm wiegen.

Bild: Hersteller