Chefwechsel bei Volkswagen Neuer VW-Chef kündigt Zehn-Punkte-Plan an: „Jetzt müssen wir liefern“

Blume, der den Wolfsburger Mehrmarkenkonzern in Personalunion mit dem Börsenkandidaten Porsche führt, kündigte an seinem ersten offiziellen Arbeitstag ein Zehn-Punkte-Programm an, um die großen Baustellen des Unternehmens anzugehen. „Im Mittelpunkt stehen die finanzielle Solidität von Volkswagen, die Weiterentwicklung der Produkte, Software und Technologien, Regionen wie China und Nordamerika sowie Nachhaltigkeit und der Kapitalmarkt“, sagte der 54-Jährige am Donnerstag laut Auszügen aus seinem Redemanuskript vor rund 500 in Lissabon versammelten Top-Managern des Konzerns. Der Vorstand wird wie erwartet um drei auf neun Posten verkleinert und soll sich stärker auf strategische Fragen konzentrieren.



Seinem Vorgänger Herbert Diess, der nach vier Jahren an der Konzernspitze abritt, zollte Blume Respekt. Dieser habe strategisch und technologisch einen sehr guten Job gemacht. „Jetzt müssen wir liefern.“ In seiner Rede setzte Blume sich vom Managementstil seines Vorgängers ab, der oft mit dem Betriebsrat überkreuz lag und das Management nach Meinung von Kritikern in seine Entscheidungen nur unzureichend eingebunden hat. Der neue Konzernchef hob hervor, dass eine Strategie erst dann erfolgreich sei, wenn sie im Unternehmensalltag auch umgesetzt werde. Teamarbeit sei dabei von großer Bedeutung.