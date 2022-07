Chefwechsel beim VW-Konzern Tausche lautes Genie gegen ruhigen Macher

Die Software-Probleme sind nicht neu. Diess hatte vom Aufsichtsrat letzten Sommer nochmal eine Gnadenfrist von einem Jahr bekommen, um sie zu lösen – und er versprach, sich persönlich darum zu kümmern. Anfang Juli verkündete er, es gebe eine Lösung: Mit einer jährlichen Investition von einer halben Milliarde Euro und einer anderen Aufgabenverteilung zwischen VW, Audi und Porsche wollte er die Softwareentwicklung in die Spur bringen. In einer ganzen Serie von Interviews versuchte Diess in den vergangenen Wochen, die Botschaft unters Volk zu bringen, dass jetzt alles rund laufe im Konzern. Doch der Aufsichtsrat war wenig amüsiert, wollte Fakten und Zahlen sehen – nicht Interviews. Und die Zahlen konnten die Kontrolleure nicht überzeugen. Diess bekam kein grünes Licht für seine Cariad-Sanierung – nicht im ersten Anlauf vor zwei Wochen und in der Sitzung diese Woche ebenso wenig. So endete sein Weg in Wolfsburg.