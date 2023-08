Chefwechsel Neuer Grünton bei Audi

Audi-Chef Döller muss also wohl den grünen Kurs Duesmanns fortsetzen – und nach allem, was über Döllners bisherige Arbeit bekannt ist, will er auch nichts anderes. Als Strategiechef arbeitete er seit 2021 an einer möglichst schnellen Elektrifizierung des VW-Konzerns. „Die Zukunft des Autos ist für mich elektrisch“, sagte er dem „Handelsblatt“. Elektroautos seien jeder anderen Antriebsart allein schon technologisch bei Fahrbarkeit und Beschleunigung überlegen.