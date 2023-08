Chefwechsel Neuer Grünton bei Audi

Duesmann sorgte in seinen dreieinhalb Jahren an der Spitze von Audi immer wieder mit grünen Vorstößen für Verwunderung: Audi will als erste Marke des VW-Konzerns schon ab Ende 2025 keine neuen Verbrenner-Modelle mehr auf den Markt bringen. Diese Ankündigung Duesmanns löste vor gut zwei Jahren einen gewaltigen Wirbel im Konzern und in der ganzen Branche aus. Fahrradfahrer Duesmann sah auch CO2-Einsparungen durch ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen und er verriet in der WirtschaftsWoche: „Ich habe eine Menge gute Freunde, die in Berlin leben und Grüne sind. Und das ist kein Zufall, sagen wir mal so.“