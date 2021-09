China-Krise Wie ein deutscher Autozulieferer in den Evergrande-Sturm geriet

Für seine E-Auto-Sparte hatte Firmengründer Xu Jiayin besonders hochtrabende Pläne und brachte den Ableger „China Evergrande New Energy Vehicle Group“ sogar separat an die Börse. Innerhalb von fünf Jahren wolle er Evergrande so zum „größten und stärksten“ E-Auto-Anbieter der Welt machen, berichteten Medien im vergangenen Jahr. Xu strebe den jährlichen Verkauf von einer Million Autos pro Jahr an, also einen doppelt so hohen Absatz wie Tesla. Dazu sollen 15 neue Modelle an den Start gebracht werden – bei Tesla sind es gerade Mal vier.



Anders als Tesla hat Evergrande aber außer großen Tönen bislang nicht viel hervorgebracht. Auf ein in Serie gebautes E-Auto warten die Aktionäre bislang vergeblich. Die Elektroauto-Aktivitäten erschöpften sich im Wesentlichen im vorübergehenden Einstieg beim amerikanisch-chinesischen E-Auto-Startup Faraday Future sowie dem Zukauf der Überreste der schwedischen Automarke Saab. Mehrere Milliarden Dollar soll Xu in Zukäufe und den Aufbau von Produktionskapazitäten gesteckt haben.