China-Produktion und Jobabbau Donald Trump schimpft und belehrt General Motors

Trumps Reaktion ließ dann auch nicht lange auf sich warten, doch statt eines zornigen Tweets oder sonstiger Attacken ließ der US-Präsident es für seine Verhältnisse zunächst relativ ruhig angehen. „Es gefällt uns nicht“, sagte Trump Reportern in Washington zum geplanten Jobabbau von GM lediglich. Das Land habe viel für den Konzern getan und man sei in der Lage, großen Druck auf GM auszuüben, so der US-Präsident vor dem Abflug zu einem Wahlkampfauftritt in Mississippi. US-Präsident Donald Trump kritisiert den Stellenabbau beim Autokonzern General Motors. In einem am späten Montag veröffentlichten Interview des „Wall Street Journal“ forderte Trump GM dann dazu auf, die Autoproduktion in China einzustellen. GM solle seine Fahrzeuge lieber in den USA produzieren.



Zu Reportern sagte Trump, dass er nicht glücklich mit der Entscheidung GMs zur Stilllegung einer Anlage in Lordstown/Ohio sei. Er habe dies GM-Chefin Mary Barra mitgeteilt. Barra habe ihm versichert, dass die Maßnahme nichts mit den jüngst verhängten Schutzzöllen zu tun habe. Der Beschluss sei dagegen auf magere Absatzzahlen zurückzuführen. Trump riet ihr daraufhin nach eigenen Angaben, ein Auto auf den Markt zu bringen, das sich gut verkaufe.