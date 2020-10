China Tesla muss fast 50.000 Autos zurückrufen

China ist ein wichtiger Markt für den E-Autopionier, das Werk in Shanghai ein besonderes Prestige-Projekt des Gründers Musk. Tesla begann dort Anfang 2020 mit der Produktion. Danach wurden in der Regel nur noch wenige hundert Fahrzeuge pro Monat verkauft, die aus den USA importiert worden waren. Im Shanghaier Werk werden laut Tesla 200.000 Fahrzeuge pro Jahr produziert. Die monatlichen Registrierungen von lokal hergestelltem Teslas liegen seit mehreren Monaten im Bereich von 11.000 und sind nach Angaben des staatlich unterstützten China Automotive Information Net im September auf 10.881 gesunken.



Abgesehen von der Rückrufmeldung in China läuft es bei Tesla allerdings sehr gut. Das fünfte Quartal in Serie hat der US-Autobauer schwarze Zahlen geschrieben und seine ambitionierten Jahresziele bestätigt. In den drei Monaten bis Ende September wurde ein Nettogewinn von 331 Millionen Dollar (279 Millionen Euro) erzielt, wie der Konzern am Mittwoch im kalifornischen Palo Alto mitteilte. Damit steigerte Tesla das Ergebnis im Jahresvergleich um satte 131 Prozent.