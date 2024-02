Chinesische E-Autos Dieses Schiff ist eine Kampfansage an Deutschlands Autoindustrie

Dieser neue Autofrachter ist nur eine Art Vorgeschmack auf das, was deutschen Autobauern rund um den Globus derzeit droht. Hersteller wie BYD, Chery, Geely und Nio bauen seit Jahren reihenweise riesige Autofabriken in der Heimat. Teilweise so groß, dass sie Werke von Volkswagen & Co. in den Schatten stellen. Dadurch sind im Land riesige Überkapazitäten vor allem bei Elektroautos entstanden. Daheim bekommt Chinas Industrie die Menge an Fahrzeugen nicht los. Und um sie zu exportieren, fehlen ihr derzeit sogenannte Ro-Ro-Schiffe, wie die Explorer No. 1 eines ist (Ro-Ro steht für Roll on, Roll off).