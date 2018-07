Chinesische Einkaufstour Jifeng senkt Hürde für Grammer-Übernahme

Grammer beschäftigt 15.000 Mitarbeiter, davon 2000 am Hauptsitz Amberg. Das Unternehmen stellt Mittelkonsolen und Kopfstützen für Autos sowie Sitze für Baumaschinen und Traktoren her.

Der Angebotspreis von Jifeng an die Grammer-Aktionäre liegt rund 18 Prozent über dem Kurs vor Veröffentlichung des Übernahmeangebots. Sollte sollte das Angebot nicht erfolgreich, könnte die Familie Wang „ihre langfristige Position im Unternehmen überdenken“, teilte sie mit.