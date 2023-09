Chinesischer Autobauer Konkurrenz für VW und Co.: Chery greift in Deutschland an

In Deutschland sind bereits Brückenköpfe errichtet. Im F&E-Zentrum in Raunheim nahe Frankfurt am Main sitzen circa 50 Techniker, bis Ende 2024 sollen es 200 sein. Bei der Entwicklung der Fahrzeuge arbeitet Chery mit Huawei, dem Batteriegiganten CATL und renommierten Zulieferern wie Magna, Continental oder Bosch zusammen. Doch die Chery-Manager wissen um die fatalen Auswirkungen einer Abhängigkeit und behalten mit der Batterie, dem Controller sowie den Elektromotoren die Kerntechnologien der Elektromobilität in der eigenen Hand. „Wir bauen gerade eine Giga-Fabrik“, erzählt Zhang.



Die Grundlagen sind eingerichtet und der Plan, im Herzen Europas erfolgreich zu sein, steht. Nach Markteintritten in Spanien, Mexiko, Israel, der Türkei, Kuwait, Australien und Neuseeland ist jetzt die Autofahrernation Deutschland dran. Statt sich auf eine Marke zu konzentrieren, sind es mit Omoda, Jaecoo und der rein elektrischen Exlantix derer gleich drei.