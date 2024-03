Chinesischer Autobauer Xpeng Das halten Experten von Chinas neuem Supergünstig-E-Auto

Bisher expandiert Xpeng in vier europäische Länder. 2024 soll es auch in Deutschland so weit sein. Welche Chancen hat der Autobauer auf dem deutschen Markt?

Der Drang, nach Europa zu gehen, hängt mit dem Wettbewerbskampf in China zusammen. Die Hersteller brauchen neue Absatzmöglichkeiten – so auch Xpeng. Allerdings ist das kein Selbstläufer. Xpeng hat sich positiv entwickelt und ist innovationsstark. Doch der europäische Markt ist eng besetzt und die etablierten Player halten dagegen. Die größte Chance hat Xpeng mit günstigen Fahrzeugen und guter Qualität. Ähnlich war die Strategie von Hyundai und Kia vor etwa 15 Jahren. Kurzfristig gelingt das aber nicht. Dafür braucht Xpeng einen langen Atem und dementsprechend Geld. Da spielt dem Autobauer die Kooperation mit Volkswagen in die Karten und Xpeng könnte sich auf lange Sicht in Europa etablieren.



