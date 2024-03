Chinesischer E-Autobauer Günstig und intelligent: Xpeng kündigt neue E-Auto-Modelle an

Xpeng wurde 2014 gegründet, ging 2020 an die Börse in New York und nahm dort 1,5 Milliarden Dollar ein. Zudem unterstützt die chinesische Onlinehandelsplattform Alibaba den Autobauer. 2023 lieferte Xpeng 142.000 E-Autos aus, was einem Plus von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht – allerdings unter dem geplanten Ziel von 200.000 Fahrzeugen lag. Auch der Marktanteil der Marke stagniert auf dem rasant wachsendem chinesischen E-Auto-Markt bei zwei Prozent. Daher will das Unternehmen auf den europäischen Markt expandieren. Insgesamt gebe es aber „viele Wachstumschancen außerhalb Chinas“, sagt Brian Gu, Vize-Chef von Xpeng. Gu ist überzeugt, dass sich auf lange Sicht nur zehn chinesische Hersteller international behaupten könnten.