Chinesischer Elektroautohersteller Hier könnte BYDs erste E-Auto-Fabrik in Europa entstehen

Der chinesische Elektroautoriese BYD favorisiert einem Medienbericht zufolge Ungarn als Standort für seine erste Autofabrik in Europa. Intern sei die Entscheidung gefallen, dass die Autofabrik in Ungarn entstehen solle, schreibt die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ vorab am Samstag. Das Blatt beruft sich dabei auf nicht näher genannte Quellen aus dem Umfeld des Unternehmens.