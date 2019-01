Chinesischer Investor Geely dementiert Bericht über Halbierung von Daimler-Anteil

Daimler lehnte eine Stellungnahme ab. Aus einer Stimmrechtsmitteilung an der Börse ging hervor, dass die Investmentbank Morgan Stanley über Finanzinstrumente knapp 5,4 Prozent der Stimmrechte an dem Stuttgarter Autobauer hält. Li Shufu hatte seinen Daimler-Einstieg im Februar vergangenen Jahres über die Investmentbank abgewickelt. Geely hatte im Februar vergangenen Jahres 9,69 Prozent an Daimler erworben. Der überraschende Einstieg hatte damals eine Debatte ausgelöst, ob Transparenzregeln verschärft werden sollen.