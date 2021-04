Chipmangel Engpass bei Halbleitern: Continental beruft sich auf höhere Gewalt

Der Autozulieferer Continental führt Lieferprobleme infolge des weltweiten Mangels bei Chips jetzt auf höhere Gewalt zurück. Damit könnte Conti Schadensersatzansprüche von Autobauern abwehren. Continental sagte der WirtschaftsWoche, aufgrund von Naturkatastrophen sei man „gezwungen“ gewesen, „die Höhere-Gewalt-Klausel zu erklären“. In den letzten Wochen habe es eine „Reihe unvorhergesehener, bedeutender Ereignisse gegeben“, dazu zählt der Dax-Konzern das Erdbeben in Japan und den Schneesturm in Texas, die beide die Chipproduktion störten.